Eumir Marcial sa Olympics na uli pokus – Bambol Tolentino

BALIK si Eumir Felix Marcial sa pangarap na Olympic gold medal pagkakansela ng panlimang professional fight ngayong Agosto, siniwalat ni Philippine Olympic Committee (POC) president Rep. Abraham ‘Bambol’ Tolentino.

“Eumir will be coming home from the US as soon as possible and to join the national boxing team and work on his Australian visa,” lahad ni Tolentino nitong Biyernes, ukol kay Marcial na sasamahan ang national boxing team training camp sa Canberra umpisa sa Sept. 1.

Pinagpaliban ang upak ni Marcial sa pro sa buwang ito patungong September na, makakasabak na sa 19th Asian Games sa Sept. 23-Oct. 8 sa Hangzhou, China.

Pumagita si Tolentino sa pagsalang ng boksingero sa Asiad – isang 2024 Paris Olympic qualifier – kay MP Promotions president Sean Gibbons, na umayon sa asinta ni Marcial na lampasan ang hinablot na bronze medal noong 2021 Tokyo Olympics.

‘Di na rin pagbabayarin si Marcial sa US training expenses niya ng MP. Nagbabayad ang mga pro boxer sa training na binabawas madalas sa kanilang premyong cash na buhat sa laban.

“Sean [Gibbons] readily agreed that Marcial focuses on Hangzhou and go after his Olympic dream,” sey pa ni Tolentino.

Pero kailangang kumayod mi Marcial sa Asiad. sa 81kg. o light heavyweight na kasado pagkabura ng 71kg (middleweight) kung saan niya sinungkit ang tanso sa Tokyo.

Kailangang umabot din siya ng finals sa Asiad upang mga makasulong sa Olympics buhat sa semifinals noon.

Batid naman niya iyon.

“It’s now or never,” reaksiyon ng 27-anyos na boksingero mula sa Zamboanga City na wala pang olats sa apat salang sa pro. (Abante Sports)