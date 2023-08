EJ Obiena atat muling kopoin ang No. 2 sa World Athletics  

HAHARBATING muli ni Ernest John ‘EJ’ Obiena ang men’s pole vault No. 2 ranking sa World Athletics o WA.

Kaugnay ito sa pagsiklab ng 19th World Athletics Championships 2023 sa National Athletics Centre sa Budapest, Hungary nitong Sabado (Linggo sa Manila).

Asinta ng two-time Asian pole-vault king at pambato ng Philippine Athletics Track and Field Association (Patafa) na bawiin ang world No. 2 ranking habang kapwa naman puntirya nina hurdler Eric Cray at Robyn Brown na makapuwesto para sa 33rd Summer Olympics Games 2024 sa Paris, France.

Inokupahan ni Obiena ang No. 2 spot pero bumaba uli sa No. 3 sa likod nina world record holder at Olympic champion Armand Duplantis ng Sweden at American Christopher Nielsen.

Unang Pinoy na sumungkit na ng silya sa Paris Olympics, misyon din Obiena ang mas mataas na posisyon laban kay Duplantis na dalawang niya na ring sinisilat sa kanilang mga labanan.

Isa pang motibasyon ng unang Asyano na lumampas sa six-meter mark, na mapataas ang makasaysayang tansong medalyang hinablot niya sa WA Championship noong nakaraang taon sa Eugene, Oregon.

Sasabak naman si Cray sa men’s 400m hurdles sa Lunes habang si Brown ay sa women’s side.

Nais ni Cray na maabot ang qualifying standard na 48.70 segundo habang si Brown, na nakalusot dito kasunod ng panalo sa Asian Championships sa Bangkok, Thailand, na lampasan ang 54.85. (Lito Oredo)