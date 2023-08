Dryx Saavedra, FEU Tamaraws binulaga DLSU Green Spikers

Mga laro sa Miyerkoles

(Paco Arena-Manila)

10 am UPHSD vs FEU (women’s)

12 nn – UE vs MU (women’s)

2 pm – SBU vs ADMU (men’s)

4 pm – UST vs NU (men’s)

Dumaan sa butas ng karayom si Zhydryx ‘Dryx’ Saavedra at ang Far Eastern University bago ginulantang ang De La Salle University, 25-22, 20-25, 25-23, 16-25, 17-15, sa 2nd V-League Collegiate Challenge 2023 men’s division eliminations Linggo ng hapon sa Paco Arena sa Manila.

Sinandalan ng Tamaraws si Saavedra upang hatawin ang unang panalo at dungisan ang malinis na karta ng Green Spikers sa dalawang salang sa paliga ng Sports Vision Magament Group, Inc. na ineere sa official V-League Facebook page at sa Bola.TV.

Umiskor si Saavedra ng 25 points lahat sa attack para tulungan ang FEU sa magarang ‘binyag’ sa torneo na mga pinapadrinuhan ng Bola.TV, Beyond Active Wear, ASICS at Mikasa. Laglag ang kartada ng DLSU sa 1-1.

Naging dikdikan ang paluan sa deciding set, lamang ng isang ang Tamaraws, 16-15 matapos ang ilang sagutan ng palo ay hinataw ni Saavedra ang huling puntos ng Morayta-based spikers.

Isang malupit na set ang ibinigay kay Saavedra at saka tumalon nang mataas para hatawin ang ang huling puntos na tumapos sa matensiyong 2 oras at 24 na minutong kapana-paanabik na salpukan ng ng silver at at bronze medalists ng 85th UAAP 2022-23. (Elech Dawa)