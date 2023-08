Dottie Ardina, Bianca Pagdanganan sablay sa ISPS weekend play

Kapwa mintis sa final round sina Dottie Ardina at Bianca Isabel Pagdanganan sa $1.5M (P84.5M) ISPS World Invitational sa dalawang playing venue – Galgorm Castle at Castlerock Golf Club – sa Northern Ireland noong Biyernes (Sabado sa Manila).

Nagkalat si Ardina ng isang double bogey at limang boget para sa seven-over 79 sa par-72 GC, mas nanlamig pa kesa sa opening round niyang 73.

Ang kakuwadra niya sa ICTSI (International Containter Terminal Sevices, Inc.) at isa pang bet ng ‘Pinas na si Pagdanganan may six-over 79 sa CGC na mas malamya rin sa first round na 74 upang sumala rin sa last two-round finals. (Ramil Cruz)