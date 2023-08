Dagdag ayuda kina lolo at lola

Magandang balita sa lahat dahil naisumite na ang 2024 proposed national budget sa Kongreso.

On-going na po ang pagbalangkas at pagbusisi naming mga mambabatas sa mga budget ng iba’t ibang departamento at ahensya ng gobyerno.

Dito po sa proposed budget na P5.768 trilyon kabilang ang isa sa mahalagang probisyon at ito po ay ang ayuda para sa ating mga senior citizen dahil halos doble na next year ang pondo nila para tiyak na maibibigay ang dagdag ayuda na nakalaan sa ating mga lolo at lola. Mula sa P500 ay sure ng maging P1,000 ang monthly pension o ayuda ng ating mga senior citizen at tayo ay umaasa na maibibigay na ito next year.

Sa taong 2024 ay inaasahan na nga nating mag-umpisa nang makatanggap ng P1,000 ang mga indigent senior citizen kada buwan bilang pagtupad sa commitment ni Pangulong Marcos sa kanyang budget message sa Kongreso na protektahan ang purchasing power ng ating mga kababayan, lalo na ang mga mahihirap.

Tinatayang mahigit 4 milyong indigent na senior citizens ang makikinabang sa dagdag ayudang ito. Ang nakakatanggap na ayuda ay ang mga senior citizen na indigent o yung mga may sakit o kapansanan, walang permanenteng pinagkakakitaan, walang regular na suporta mula sa kaniyang pamilya o kamag-anak at walang natatanggap na pension mula sa gobyerno o pribadong institusyon.

Ang desisyon po ng Pangulo na doblehin ang P500 buwanang ayuda sa seniors at gawin itong P1,000 alinsunod sa Republic Act (RA) 11916 ay upang matulungan ang mga lolo at lola na makaagapay sa patuloy na tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang RA 11916 na naging batas noong July 30, 2022 ang nag-amiyenda sa RA 7432 na nagkakaloob ng universal social pension para sa elderly Filipinos at RA 9994 na magbibigay naman ng additional benefits at privileges sa senior citizens.

Atin pong ikinatuwa ang desisyon ng Pangulong Marcos na halos doblehin ang pondo para sa social pension for indigent senior citizens (SPIC) program, lalo na at isa po tayo sa may akda ng RA 11916.

Sa iminungkahing 2024 General Appropriations Act o GAA ay ginawang P49.8 billion ang budget para sa programang SPIC, o halos doble ng nalagak na P25.3 billion sa national budget ngayong taon.

Tayo po ay umapela na kamakailan sa Department of Budget and Management (DBM) na sana ay mahanapan at mapaglaanan na rin ng pondo itong dagdag ayuda para kina lolo at lola ngayong taon at maihabol sa pagbigay sa kanila dahil nga ‘di sapat ang pondong nakalaan sa kanila ngayong 2023.

Ito’y matapos kumpirmahin sa isang public forum ni National Commission of Senior Citizens (NCSC) Chairman-CEO Franklin Quijano na totoong may dagdag ayuda ang mga senior citizen subalit kulang ang pera para rito at kinakailangang hanapan pa ng DBM ng karampatang pondo upang maibigay ito sa mga senior citizen.

Sa August 10 na pasimula ng pagbalangkas namin sa 2024 GAA bill, sinabi po ni DBM Secretary Amenah Pangandaman sa Development Budget Coordination Committee (DBCC) briefing na nilakihan nang todo ang SPIC budget para matiyak na may pagkukunan ng pondo ang 100%-increase sa buwanang ayuda sa mga lolo’t lola alinsunod sa RA 11916. Titiyakin nito na may mapupuntang sapat na budget sa mga mahihirap na senior citizen para labanan ang epekto ng inflation.

Bagama’t iniulat ng Philippine Statistics Authority (PSA) na may downward trend ang inflation mula 8.7% noong January na naging 4.7% nitong July, napakalayo pa rin nito sa opisyal na target na 2% to 4%.

Kung madadagdagan ang benepisyong nakukuha ng senior citizens ay mas may panlaban sila sa epekto ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin, at mas mabibili nila ang kanilang mga pangangailangan tulad sa pagkain at gamot.

Ang isa pang magandang balita sa budget message ng Pangulong Marcos ay hindi lamang ang mga senior citizen ang may ayuda kundi pati ang iba pang sektor at makukuha ito sa darating na taon. Kasama sa magkakaroon ng ayuda ang mag-aaral, solo parent, magsasaka, at iba pa nating kababayan.

Bilang dating gobernador ng aming lalawigan, alam ko po na malaki ang papel ng lokal na pamahalaan upang maging matagumpay ang pamimigay ng ayuda sa aming mga kababayan.

Kung kaya’t ako po ay nananawagan sa mga LGU na tumulong ng buuin at ayusin ang senior database sa kani-kanilang lugar. Ayon na rin sa NCSC website, as of August 19, may 2,637,013 senior citizens pa lamang ang nakapagparehistro.

Bukod kina lolo at lola, at sa ating mga kababayang mahihirap, marami pa pong iba ang pwedeng mabigyan ng ayuda batay sa naisumiteng budget sa amin. At aking iuulat na lamang sa inyo sa mga susunod na kolum natin ang mga kaganapan sa Kongreso kapag matapos na naming talakayin at himayin ang 2024 budget natin.

Alam niyo naman na ang inyong lingkod ay interesado sa mga ganitong paksa lalo’t sa pagbibigay ayuda sa ating mga kababayan. Maging ang mga solo parent, kung saan ako po ay isa sa mga author ng batas na nagbigay benepisyo sa kanila.

Marami pong magagandang ayudang naghihintay para sa mga nangangailangan nating kababayan kaya naman sa nagdaang State of the Nation Address ay tiniyak ni Pangulong Marcos na wala siyang Pilipinong iiwanan, sa kanyang agenda na high at inclusive growth para sa ating bansa.

“Sa ating pagtahak sa kaunlaran, walang mamamayang Pilipino ang maiiwanan,” ani Pangulo sa kanyang SONA. “Naglaan tayo ng sapat na pondo para sa mga paglingap ng mga lubos na nangangailangan. Layunin natin na sila ay makabangon, mabigyan ng sapat na kakayahan, at maging produktibo.”

Sinabi po iyan ng Pangulo kaya pinanghahawakan natin. At kami sa Kongreso ay tumutulong, ginagawa ang lahat ng kailangan upang ito’y makamit. Hangad din namin na ang magagandang adhikain ng ating Pangulo ay maramdaman ng ating mga kababayan at hindi manatiling magagandang pangako lamang.