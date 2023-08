Content is life! Megan, Mikael nagpapagawa ng sariling studio

Masayang binalita ng mag-asawang Mikael Daez at Megan Young na sinisimulan na nila ang construction ng kanilang sariling studio, ang Daez Studio.

Sa Instagram, nai-share ng mag-asawa ang demolition stage ng napili nilang lugar para sa pagpapatayo nila ng kanilang studio.

Post ni Megan, “We are finally building!! Well, more like renovating hahaha! We’ve been working on this for the past six months from discussing with our architects and engineers and finally doing demolition. Fofo and I have loved creating content and we’ve decided to take it to another level by creating a space where we can expand the content we create and push our limits further (huwaw)!!

“We’re so happy that this is finally happening because we’ve always envisioned having a space like this for our work. We can’t wait to take you along this journey with us and of course the awesome designs and vision that @piannelimdesigns and her team came up with. More reels about the #DaezStudio to come.”

Sa naka-post na video, makikitang hands-on sina Megan at Mikael sa pagpili ng mga gagamitin na materyales sa kanilang studio.

Parehong content creators ang ‘Royal Blood’ stars at para mas bongga ang magawa nilang videos, kailangan nila ng malaking space para makagawa sila ng mas nakakatuwa at makabuluhang contents para sa kanilang mga subscriber.

Nasabi rin ni Mikael na balang araw ay puwede na rin silang magturo ni Megan sa future content creators kung ano ang dapat at hindi dapat na i-produce na videos para sa kanilang mga vlog. (Ruel J. Mendoza)