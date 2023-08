Coco Martin, Cong. Atayde nagpugay kay FPJ

Muling nagsama sa isang event sina Coco Martin at Quezon City District 1 Congressman Arjo Atayde.

Present ang dalawa sa renaming ceremony ng Fernando Poe, Jr. Station sa LRT-1.

Matatandaang noong December 10, 2021 ay nilagdaan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act (RA) 11608 na nagpapalit ng pangalan ng Roosevelt Avenue sa Fernando Poe, Jr. Avenue bilang pagbibigay pugay sa namayapang action king at National Artist.

Ngayong 84th birthday ni FPJ ay opisyal nang Fernando Poe, Jr. Station ang pangalan ng dating Roosevelt Station ng LRT-1 na sakop ng District 1 ng Quezon City.

Maliban kina Arjo at Coco, present din sina Senator Grace Poe, anak ni FPJ, at ilang celebrities na pinangunahan nina Senator Lito Lapid (author ng RA 11608), at ‘E.A.T.’ host at former Senate President Tito Sotto.

Unang nagsama sina Coco at Arjo sa unang season ng teleseryeng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ na sinundan ng pelikulang ‘Jack Em Popoy: The Puliscredibles’ kung saan unang nagkakakilala si Arjo at ang misis niyang si Maine Mendoza.

Marami kasi ang naghanap kay Coco sa kasal nina Arjo at Maine at inisip ng iba na baka may tampuhan ang dalawa?

Busy lang siguro sa taping ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ kaya hindi ito nakadalo si Coco sa kasal nina Arjo, Maine.

Samantala, pinasalamatan naman ni Coco sa kanyang speech ang kanyang idol na si FPJ dahil sa mga pelikulang iniwan nito.

“Nagpapasalamat po ako hanggang ngayon dahil po sa mga pelikulang iniwan niya. Ito po’y nag-iiwan ng magandang alaala at inspirasyon para sa ating mga kabataan.”

Nagpasalamat din siya sa dalawang senador na nagbigay pugay at halaga sa legacy ng nag-iisang FPJ.

Kung nabubuhay lang siguro si FPJ, for sure, matutuwa ito sa karangalang ibinibigay sa kanya at sa pagmamahal at suporta sa kanya ni Coco. (Byx Almacen)