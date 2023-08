Binatilyo deaf na service crew, pinusuan

Sa panahon ngayon, mas bukas na merkado ng paggawa o labor market sa mga Person with Disability (PWD) sa pagbibigay sa kanila ng oportunidad upang magkaroon ng trabaho at pantay na pagtingin sa kabila ng kanilang kapansanan.

Tulad ng anak ng mamshie na ito sa TikTok na shinare ang kalagayan ng anak niyang deaf bilang service crew sa isang fast food chain.

Siya si Charisma Carenan (@charismacarenan) at ang kanyang anak na lalaki na si John Lloyd Carenan (@itsmejl_deaf).

Kuwento ni Charisma sa uploaded video, bilang ina ng isang PWD ay palagi niyang sinisiguro na nakukumusta ang kanyang anak. Kung ayos ba ito, masaya, o may problema lalo na sa trabaho nito bilang Jollibee service crew.

Bukod dito, bago raw ito pumasok sa trabaho ay gumigising siya ng maaga upang maghanda ng kakainin nito.

“Keep it up, anak. I love you so much,” dagdag pa ni Charisma.

Dahil dito, humakot ito ng mahigit sa 1.9 milyong views at dagsang komento mula sa mga netizen na tila nahaplos ang puso sa naturang video.

Ilan sa mga comments:

Para kay @ItsThon, “I’m a Jollibee crew also but I’m not deaf.. I’m so proud of him. Masaya magwork sa Jollibee. tiyaga at sipag lang talaga..”

“Always remember po na he’s your family’s lucky charm. Having a disability is not a hindrance for him to do what he loves. He is an inspiration, Mommy,” sey ni @bongrnt.

Saad ni Mandy Hernandez, “Ganda ni Mommy and Pogi ni Baby sobrang thank you kay Jollibee for opening a platform para sa kanila thanks jabeee.”

“Mas dedicated yan sila sa work kaya sana mas lumawak pa ang puwede nila mapasukan,” ani @missx0525. (Moises Caleon)