Alex Eala bumuwelta kontra Katy Dunne, sokpa sa finals

HINDI mapigilan si Alexandra ‘Alex’ Eala nang umahon sa opening set down upang igupo si Katy Dunne ng Great Britian, 1-6, 7-6(4,) 6-3, W25 Aldershot meet semifinals upang lumapit sa kanyang panlimang titulo sa International Tennis Federation (ITF) women’s singles pro.

Umahon ang 18-anyos na Pinay Globe Ambassador mula sa Quezon City sa pagkakaiwan sa opening set nitong Sabado ng gabi (Linggo ng umaga sa Manila) bago nagpakatatag sa matira-matibay na tiebreak sa second na tinuloy sa decider sa amoy na ikalawang kampeonato sa loob ng isang buwan sa kampanya sa Britanya.

“Had to dig deep for today’s win but we are back in the final!,“ sey ni Eala sa kanyang social media account.

Napag-iwanan din siya sa ikatlong set, 0-2, pero agad na bumawi rin upang tapusin ang paluan sa isang service ace tungo sa panalo at sa posibilidad na masungkit ang pangkalahatang ikalimang titulo sa papaangat na career.

Sunod sa landas ng PH bet na third seed ang Australian at sixth seed na si Destanee Aiava sa finals, sinibak naman si qualifier Mariam Bolkvadze ng Georgia sa isa pang Final 4 match, 2-6, 6-3, 6-2.

Una nang tinalo ni Eala sa W25 Roehampton ang Australian sa tatlong sets. Ang dalawa ay nagharap din sa round of 16 ng W25 Roehampton tournament. Magkapareha din sila sa W25 Roehampton doubles’ division.

Bumawi naman si Aiava sa Pinay sa W25+H Tauste-Zaragoza tournament noong Hunyo sa dalawang set. (Lito Oredo)