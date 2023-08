Tongpats sa 2024 budget binuking ni Lacson

Isiniwalat ni dating Senador Panfilo “Ping” Lacson na maraming alokasyon sa P5.768 tril­yong budget sa 2024 ang hindi lang nadoble kundi limang beses pinondohan.

Matatandaan na si Lacson ang nagsiwalat noon tungkol sa double appropriations ng C-5 Road Extension Project pero nagpapatuloy pa rin umano ngayon ang pagdoble ng budget pero ang matindi ay umaabot pa sa limang beses.

Ang nasabing rebelasyon ay nagresulta sa isinagawang imbes­tigasyon ng Senado sa proyekto ni Senador Manny Villar na noon ay tatakbong presidente sa 2010 elections.

“Move over, double appropriations. Make way for triple, quadruple and quintuple appropriations in the proposed 2024 national expenditure program i.e., the same item/s given appropriations 3, 4, 5 times. From bold and careless to blatant shamelessness,” tweet ni Lacson nitong Sabado.

Hindi binanggit ng dating senador kung anong mga proyekto ang nabigyan ng doble, triple, hanggang limang beses na patong sa budget.

Kasalukuyan nang binubusisi ng House committee on appropriations at Senate committee on finance ang panukalang budget para sa susunod na taon.

Si Lacson ay kilala sa pagbuking sa mga nakatagong pork barrel fund ng mga mambabatas tuwing tinatalakay ang pambansang badyet.