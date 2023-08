Taguig binasura hirit na ‘writ of execution’

Hindi na kailangan ng ‘writ of execution’ para sa isyu ng hurisdiksyon sa Fort Bonifacio Military Reservation, ayon sa pamahalaang lungsod ng Taguig.

Giit ng Taguig-LGU ang dispositive portion ng pinal na desisyon ng Korte Suprema ay malinaw particular ang usapin sa parcel 3 & 4 na sumasakop sa sampung barangay na pag-aari ng Taguig.

Ang preliminary injunction na inisyu ng RTC ng Pasig na pumipigil sa Makati na sakupin ang lugar, paggawa ng mga improvement o pagtrato rito bilang teritoryo sa parcel 3 & 4 ay ginawa ng permanente.

Malinaw ayon pa sa Taguig na ang dalawang disposition ay self executing. Ang pinagmulan at tenor ng permanent injunction laban sa Makati ay hindi rin nangangailangan ng writ of execution para maimplementa ang desisyon.

Deklarado na rin na ang sampung barangay sa parcel 3 and 4 ay nasa teritoryo ng Taguig at final at executory na ito.

Dahil sa inilabas na desisyon ng Kataas-Taasang Hukuman legal na agarang ipatupad ang hurisdiksiyon sa teritoryo.

Ayon pa sa Pamahalaang Lungsod ng Taguig, sapat na ang desisyon ng Korte Suprema na nag-aatas sa Makati City na ilipat sa kanilang pangangasiwa ang 10 Enlisted Men’s Barrio o EMBO Barangays.

Ito ang iginiit ng Taguig LGU makaraang ipakalat ng Makati LGU ang “initial assessment” mula naman sa Office of the Court Administrator ng Korte Suprema na ipinadala sa Executive Judge ng Makati Regional Trial Court.

Ayon kay Taguig City Mayor Lani Cayetano, ginagamit lamang ng Makati ang usapin ng writ of execution para mapigilan ang paglipat ng mga nasabing barangay sa ilalim ng kanilang pangangasiwa.

Bagaman iginagalang ng Taguig City LGU ang inilabas na initial assessment ng Office of Court Administrator ng Korte Suprema, naniniwala silang ito ay isa lamang opinyon at labas na sa legal authority nito.