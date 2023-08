ROTC Games Visayas Leg matagumpay

ILOILO CITY – INIHAYAG ni Senador ni Francis Tolentino na gagamitin ng mga organizer sa pagpapatuloy ng Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) Games ang Visayas Leg bilang benchmark sa kanilang pagtatanghal ng mga susunod na edisyon sa Mindanao at Luzon.

Sinabi ni Tolentino, ang brainchild ng event na naglagay sa mga ROTC cadet sa isang linggong multi-sports tournament, na dadalhin nila ang mga aral mula sa Iloilo at gagawing matagumpay ang mga susunod na leg.

“I think it’s successful, because this is your first and we’ve learned a lot of lessons,” sabi ni Tolentino.

“Para sa pagtatapos ng Mindanao leg sa Zamboanga City ay mas planado pa.”

Nagpahayag din siya ng pasasalamat sa Philippine Sports Commission (PSC), Armed Forces of the Philippines (AFP) at Commission on Higher Education (CHED) sa lahat ng kanilang tulong sa pag-aayos ng mga palaro.

(Lito Oredo)