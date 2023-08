Rain Or Shine nag-rally, tinambakan Japan U22

TAIPEI, Taiwan – Umahon ang Rain or Shine mula sa 21-point deficit sa mainit na second half para tambakan ang Japan U22 national team, 116-91, sa 2023 William Jones Cup sa Taipei Heping Gymnasium, Sabado, Agosto 19.

Bumalikwas ang Elasto Painters sa malamyang first half para agad na malubog sa 21-42 sa oening period bago sumagot ng 25-2 run sa third at final canto.

Nanguna sa rally sa second half si Santi Santillan, tumapos ng 20 points sa perfect 8-of-8 shooting.

Umalalay dina sina Ange Kouame at Gian Mamuyac sa kinolektang tig-18 markers, samantalang ang import na si Nick Evans ay naglista ng 17 points.

May sariling 12 points at nine assists si Andrei Caracut, habang si Anton Asistio ay nagdagdag ng 11 puntos.

Huling asignatura ng Rain Or Shine ang UC Irvine ngayong Agosto 20, Linggo.