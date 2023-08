Mala-Hollywood ang dating: Kathryn ka-level na si Zendaya

Muli na namang nag-trending sa social media si Kathryn Bernardo dahil sa kanyang latest endorsement, huh!

Diyan mo talaga maaasahan ang fans ng aktres dahil hindi sila papayag na hindi i-celebrate ang anumang accomplishment ng kanilang iniidolong aktres.

Si Kathryn nga ang bagong endorser ng isang kilalang international brand ng pabango. Ang bongga nga ng girlfriend ni Daniel Padilla, ang sikat na Hollywood actress-singer na si Zendaya ang ka-level niya dahil silang dalawa ang endorsers ng nasabing produkto.

Mala-Hollywood na rin ang dating ng beauty ng Kapamilya actress, ha!

Alam ba ninyo na magkasing-edad ang dalawang aktres? Pareho silang 27!

Napapanood si Zendaya ngayon sa HBO hit series na ‘Euphoria’ at unang nakilala sa mga pelikulang ‘Spiderman: The Homecoming’, ‘The Greatest Showman’ at ‘Dune’.

Tama lang pala na hindi na ni-renew ang kontrata ng tinaguriang Phenomenal Box Office Queen para sa isang cologne brand dahil mas naging bongga pa si Kathryn dahil international perfume brand pa ang bago niyang endorsement.

Tunay na pagkabango-bango ngayon ng career ni Kathryn, literally at figuratively, huh!

Congrats sa ‘yo, Kathryn, more endorsements to come.

Bongga! (Ogie Narvaez Rodriguez)