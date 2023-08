Kristel patuloy na nilalait sa pagkatsugi sa event ni Seo In-Guk

Sa halip na suportahan at kampihan, mas lalong nawalan ng kakampi si Kristel Fulgar nang maglabasan sa social media ang resibo ng kanyang ‘low energy’ sa dapat sana’y hosting job niya sa fan meet ng Korean singer-songwriter na si Seo In-Guk.

Patuloy na binabakbakan si Kristel ng mga netizen nang ibahagi ni @IamInevitable3 ang nakunang video sa rehearsal ni Kristel sa nasabing event, kung saan mapapanood siya na walang kabuhay-buhay sa kanyang spiels.

Nasa tabi nito ang floor director na nagga-guide sa kanya sa mga sasabihin at mistulang stand-in din para kay Seo In-Guk

Hindi rin nakitaan ng energy si Kristel nang ipakilala nito ang bida sa event at kahit sa panayam kasama ang FD ay para itong may sakit.

“The deserve naman palang maligwak ni Kristel Fulgar as host HAHAHAHA Kaloka energy nya sa ‘rehearsal’. Kahit sinong director maloloka pag ganitong energy dinala sa stage.” sey ng nag-tweet ng video.

Nire-tweet ito ni @phipalmos at nagpahayag din ng pagsang-ayon.

Sabi nito, “Rehearsal pa lang, sa show ko na ibibigay. Akala nyo kinaganda nyo yan? The rehearsal is as important as the show. Everything that you do in the show, you discover in rehearsals. So kung wala kang binigay sa rehearsals, wag ka mag-expect na may makukuha ka o aabot ka sa show.”

Si @johnnimanillion nagbigay rin ng info tungkol sa pangyayari.

Anya, “Also, according to some staff members of that event, they had 3 rehearsals with Kristel and she really didn’t do well in all 3…”

Pinagtatawanan, binabakbakan si Kristel sa komento ng tweet na tila sinasabing ‘dasurb’ nitong masipa sa event.

Mananatiling bukas ang Abante kung gugustuhin ni Kristel na magbigay ng kanyang panig sa isyung ito. (Rey Pumaloy)