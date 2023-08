Kasama sina Arjo-Maine, Rambo-Maja: TVJ nakipag-dinner sa mga inaanak

Nagpa-dinner sina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon sa bagong kasal na sina Rambo Nuñez at Maja Salvador sa isang hotel sa Parañaque City.

Ninong kasi sa kasal nina Maja at Rambo ang TVJ pero hindi sila nakapunta sa Bali, Indonesia kaya nagpa-dinner na lang sila.

Spotted din sa dinner ang isa pang couple na inaanak ng TVJ sa kasal, sina Quezon City District 1 Congressman Arjo Atayde at Maine Mendoza.

Kita sa photos na ibinahagi ng misis ni Vic na si Pauleen Luna-Sotto ang kasiyahan ng dalawang newlyweds kasama ang TVJ.

Sa post naman ng TVJ sa kanilang Facebook page ay ibinahagi nila ang photo with Maja and Rambo.

“Maja and Rambo with their ninongs. Congrats Maja and Rambo,” sey nila sa caption.

Nalungkot naman ang ilang fans ni Maine dahil hindi raw nag-post ang TVJ ng photo with Arjo at Maine.

Isa pang hinaing nila ay hindi rin nagpa-dinner ang TVJ kina Maine at Arjo.

Naku huwag na kayo magtampo dahil nakadalo naman ang TVJ sa kasal nina Arjo at Maine at bumabawi nga lang ang mga ito kina Maja at Rambo, ‘noh?!

Kaloka, huwag exaggerated sa pagre-react dahil good vibes lang ang gusto ng hosts ng ‘E.A.T.’, huh! (Byx Almacen)