Francine, Seth wish magkarelasyon

Sa pagtatapos ng primetime series na ‘Dirty Linen’, umarangkada na agad sa next project nila sina Francine Diaz at Seth Fedelin ngayong bibida sila sa upcoming series ng Dreamscape at KreativDen Entertainment na ‘Fractured’.

Makakasama nila sa serye sina Daniela Stranner, Jeremiah Lisbo, Kaori Oinuma, Raven Rigor, Sean Tristan, Jennica Garcia, Mylene Dizon, KaladKaren at Kim Rodriguez.

Sa inilabas na teaser, isang dream vacation na perfect pang-unwind at relax ang naghihintay sa mga turista ng Bella Vista island resort. Ngunit sa kalagitnaan ng paraiso, isang madugong engkwentro ang kanilang haharapin.

Naging trending topic naman sa social media ang pamatay na teaser dahil sa excitement ng netizens.

“Oh my gosh ang cutie nilang lahat at walang tapon sa cast,” sey ni @MiahIsForKao.

“Very excited and intense again for Francine, Seth, Raven, and Sean!” ani @sznatarte1011.

“Wow I didn’t expect it to be like this pero exciting ah!” comment ni @kaihdu.

Sumailalim ang ‘Fractured’ sa direksyon ni Thop Nazareno na malapit nang mapanood sa iWantTFC.

Ayaw talagang paawat ng tambalang Francine-Seth, ha!

Ang fans naman nila, wish na sana maging sila na raw at hindi basta loveteam lang.

Ganun?! (Dondon Sermino)