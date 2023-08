Ex-mayor nireklamo partylist representative

Naghain ng reklamo ang isang dating Mayor sa lalawigan ng Isabela laban sa isang kongresista na kumakatawan sa Philippine Rural Electric Cooperative Association Inc. (PHILRECA) dahil sa umanoy conflict of interest.

Ang reklamo ay inihain ni dating Luna, Isabela Mayor Jaime Atayde sa Committee on Ethics and Privileges at nanawagan siyang alisin si PHILRECA Party-List Representative Presley de Jesus na miyembro ng 19th congress.

Tinukoy ni Atayde sa kanyang reklamo ang paglabag umano ni De Jesus sa Section 7 ng RA 6713 o ang code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees dahil sa pananatili nito bilang miyembro ng Isabela Electric cooperative -1s Board of Director sa kabila ng pagiging kinatawan nito sa kongreso.

Isinasaad sa Section 7(a) ng RA 6713 ang mga public official at employees ay hindi dapat, directly o indirectly magkaroon ng financial o material interest sa anumang transaksyon na nangangailangan ng approval ng kanilang tangapan.

Ang electric cooperative ay kinakailangang kumuha ng congress legislative franchise to operate bilang distribution utility, at si de Jesus ay principal author ng ibat-ibang sa bills sa Kamara na kinakasangkutan ng benepisyo ng elect coop. sa kanyang tenure bilang miyembro ng 18th at 19th congress.