May elemento ang donasyon kung bakit ito tinatawag na donasyon. Ito ay ang pagiging kusang-loob na ibinigay ng sino mang nagdonasyon.

Kaya nga sa Diksyunaryo-Tesauro Pilipino-Ingles ni Jose Villa Panganiban, ang salitang ‘donasyon’ ay kasingkahulugan ng kaloob.

Ang pagkakaloob ay pagbibigay mula sa kalooban ng ating pagkatao. Kusa, magaan, magpapasaya sa tumatanggap at nagbibigay. Bahagi ng ating kalooban ang ibinibigay bilang donasyon. Nagkakaroon ng donasyon kapag may dapat pagtulungan. Kung mayroong maysakit na walang kakayahang magpagamot. Kung may nasunugan. Dumanas ng trahedya o kasawian. Nagdodonasyon ang mga kaibigan at kakilala. Nagtutulong-tulong.

Galing sa Latin na ‘donum’ ang salitang ‘donasyon’ na ang literal na ibig sabihin ay regalo. Mula din sa salitang ‘donum’ kung kaya may salitang ‘donor’ o iyong nagbibigay o nagkakaloob sa mga nangangailangan. Pagbibigay ng regalo ang akto ng donasyon. Kusang-loob ang donasyon. Dapat kaloob, dapat magaan sa kalooban. Hindi pinilit.

Pero minsan, ipinanghihingi rin ang donasyon. Sa isang bansang hindi mayaman tulad natin, na lagi pang sinasalanta ng mga kalamidad, lagi nang may panawagan para sa donasyon. Maigting ang tulungan noong pandemya. Nakabawas sa agam-agam natin ang pagtutulungan ng bawat isa.

Kapag may kalamidad, aktibo sa pangangalap ng donasyon ang mga ahensya at samahan. Kapag namatayan, may panawagan para sa donasyon o ambagan lalo’t walang kakayahan ang naulila.

Kapag alam nating walang-wala ang bibigyan, kay gaan sa kaloobang tumulong, madaling magkaloob, gumagawa pa nga tayo ng paraan para magbigay ng donasyon.

Pero hindi sa lahat ng pagkakataon na ang nangangailangan ng donasyon ay dahil walang-wala ang nanghihingi.

Dahil, palagay ko naman, likas sa atin ang tumulong, kaya naman hindi maiaalis na may nagsasamantala sa kabutihang ito. Halimbawa, nitong mga nagdadaang araw, lagi akong nakakakita ng mga gurong nanghihingi ng donasyon para sa pagpapaayos ng kanilang pampublikong silid-aralan kung saan sila nakadestino.

Humihingi ng donasyon para makumpuni ang silid-aralan, o maipambili ng kagamitan kung hindi man maibibigay bilang donasyon ang gamit na hinihingi para sa paaralan. Masarap sanang tumulong kung alam nating walang-wala ang ahensya. Lalo’t totoo din namang kahapis-hapis ang kalagayan ng ibang paaralan natin.

Pero hindi maiaalis ihambing ang gastos ng ahensya kumpara sa makikitang kalunos-lunos na kalagayan ng maliliit na paaralan. Nasaan ang badyet? Ano ba ang prayoridad? Bakit napakamahal ng kagamitang naunang binili? Sino dapat ang makinabang sa badyet? Pero sino talaga ang nakikinabang?

Uulitin ko, masarap magtulungan. Dakila ang magb ayanihan. Mabuti ang magdonasyon lalo kung kailangang-kailangan. Lalo kung alam mong walang-wala ang iyong tutulungan. Pero huwag naman sanang pagsamantalahan.

Sa kaso ng paghingi ng donasyon ng ilang mga guro para sa pagpapaayos ng kanilang silid-aralan, dapat muna tayong magsuri. Baka dapat din manawagan na gastusin nang tama ang pondo? Baka may mga nilikhang pondo nahindi naman makakapekto sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon?

Ilugar natin ang pagtulong. May karapat-dapat sa ating donasyon.

***

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes.