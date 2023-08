Direk Lester puring-puri si Richard

Sinabi ni Direk Lester Pimentel Ong na marami pa raw pasabog na eksena ang patuloy na mapapanood ng mga viewers sa nalalapit na finale ng hit action-drama serye na ‘The Iron Heart’.

“Ang mapapangako naman namin na nalalapit na ang finale ay more twist to the story, more surprising revelations, more action scenes that would really excite them. We try to level up our actions.”

“Ang basis naman namin ngayon is how to beat ourselves. Kung ano ‘yung nagawa namin before, we really need to do better,” sabi ni Direk Lester.

Super kapit na nga ang mga manonood sa serye kaya naman nabasag nila muli ang kanilang live viewership record noong Lunes. Umabot na nga sa 341,748 live concurrent views ang kanilang nakuha.

Hindi nga raw magiging successful ang show kung hindi magagaling ang artista ng show. Labis na pinuri ni Direk Lester si Richard Gutierrez at iba pang bigating cast members.

“Nakakatuwa kasi ang mga actors natin, sobrang ang gagaling. Sina Richard, Jake, Dimples, magaling talaga. To be honest, I think our actors is the best in Asia or maybe the world,” sabi pa niya.

Sa ngayon, patindi na nang patindi ang mga eksena at malapit na nga maglaban ang Tatsulok na pinamumunuan ni Apollo (Richard) at ang Altare naman na kinabibilangan nina Eros (Jake) at Joseph (JM de Guzman). (Dondon Sermino)