China abangers sa Ayungin resupply mission

Naniniwala si Senador Francis Tolentino na inaabangan ng China ang susunod na resupply mission ng Philippine Coast Guard (PCG) sa mga sundalong nakadestino sa Ayungin Shoal.

Ayon kay Tolentino, kailangang magpadala uli ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre dahil isang supply boat lamang ang nakarating sa Ayungin Shoal kamakailan matapos hangain ng China Coast Guard (CCG) ang isa pang barko na naglalaman ng mga supply.

“Ang dapat subaybayan ng lahat ay ‘yong susunod na resupply,” ayon sa senador.

Aniya, hindi puwedeng bantayan ng mga barko ng Amerika ang resupply mission sa Ayungin dahil bihira lang kada taon magsagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea (WPS).

“‘Yong joint patrol kasi sandal lang ‘yon, timebound ‘yon. ‘Yong resupply natin isang taon ‘yan,” paliwanag ni Tolentino.

Nauna rito ay nanawagan ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa CCG na maging “behave” at huwag makikialam sa susunod na resupply mission.

“They should not interfere in our RoRe (rotation and resupply) mission,” wika ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar sa isang news forum sa Quezon City.

Nang tangungin kung ano ang gagawin ng AFP kapag hinarang muli ng CCG ang mga barko ng Pilipinas, sinabi nitong “We will see what will happen.”