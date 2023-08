CAB dinedma sablay ng mga airline, atat sa taas-pasahe

Pinasususpinde ni Cagayan de Oro City Rep. Rufus Rodriguez sa Civil Aeronautics Board (CAB) ang pagpataw ng mataas na fuel surcharge upang mapanatiling mababa ang pamasahe sa eroplano.

Kasabay na rin ito ng apela ni Rodriquez sa mga airline na isantabi na muna ang pangongolekta ng mataas na fuel surcharge dahil ito’y optional naman sa kanilang panig.

Tinuligsa ng kongresista ang CAB dahil sa tila mas pinapanigan pa umano nito ang mga airline company at ang kita ng mga ito kaysa sa kapakanan ng mga milyong mananakay na madalas pang napeperwisyo dahil na kapalpakan ng mga ito na hindi rin napaparusahan.

“The CAB is quick in giving more to airlines at the expense of the Filipino riding public. It has been remiss in penalizing airlines for flight cancellations, overbooking resulting in bumping off of passengers, delays, inordinate baggage policies, and failure of customer service availability,” himutok ni Rodriquez.

Kamakailan lamang ay inanunsiyo ng CAB ang pagtaas ng fuel surcharge sa le­vel 6 simula sa Setyembre, mula sa level 4 ngayong Agosto.

“I appeal to the carriers to defer the higher surcharge to encourage more tourists. Higher plane fares will dampen both domestic and international travel,” apela ni Rodriquez. (Eralyn Prado)