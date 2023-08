Bangka na may 11 sakay tumaob

Nailigtas ang 11 sakay ng isang bangkang de motor na tumaob matapos na abutan ng malakas na hanging habagat sa karagatan malapit sa baybayin ng bayan ng Panukulan, na nasa Polillo island, Quezon nitong Biyernes ng tanghali.

Ayon sa report ng Panukulan MDRRMO, kabilang sa nailigtas ang piloto at may-ari ng bangka na si John Paulo Dela Cruz gayundin ang kanyang misis at 2-buwang sanggol na anak ng mga ito at 8 iba pang kaanak.

Galing sa piyestahan sa Barangay Bonifacio sa bayan ng Burdeos ang mga biktima at papauwi na sa bayan ng Infanta nang hagupitin ang mga ito ng malakas na hangin at malalaking alon na dala ng hanging habagat dakong alas-12:20 ng tanghali.

Dahil dito tumaob ang bangka subalit nagawa namang makakapit sa nakalitaw na bahagi ang mga sakay.

Mapalad naman na kalapit lamang nito ang isa pang bangkang pangisda at agad na nakasaklolo.

Napag-alaman na sobra sa kapasidad ang sakay ng bangka na 11 katao na dapat ay 5-6 lang. (Ronilo Dagos)