Baby Polly ni Toni, cuteness overload

Tama ang tsika sa amin ni Mommy Pinty Gonzaga ni Toni Gonzaga na ipo-post din ng kanyang anak ang picture ng apo niyang si Baby Polly na kita na ang face.

Sa kanyang video reel post nga ay ipinakita na ng actress-TV host ang face ng baby girl nila ng mister na si Direk Paul Soriano.

Cuteness overload nga ang hatid sa netizens ng face ni Baby Polly.

Ipinanganak ni Toni si Baby Polly o Paulina Celestine noong August 11 (Friday).

Sabi ni Toni sa video reel post niya, “You are the greatest reward I’ve ever held in my arms… Thank you for coming right on time just when I needed you the most… My new best friend Polly…”

Exactly 39 weeks and 3 days nga raw niyang pinagbuntis ang kanyang baby girl. Mapapanood din sa reel video post ni Toni ang kanyang pinagdaanan sa panganganak at ang reaksyon ng panganay niyang anak na si Seve nang makita nito ang baby sister.

Isa ang sister ni Toni na si Alex Gonzaga sa napakaraming nagkomento sa reel video post.

Sey ni Alex, “Polly is the cutest!!!!!! Polly in my pocket. Polly pocket.”

Ilan pa sa mga celebrity na nakita naming nag-comment ay sina Maja Salvador, Karla Estrada, Mariel Rodriguez-Padilla, Iza Calzado, Bianca Gonzalez, Carla Abellana, Vina Morales.

Samantala, sabi sa amin ni Mommy Pinty nang maka-chat namin siya, sobrang happy siya kapag kinakarga niya ang kanilang baby girl.

Bongga! (Jun Lalin)