Alex Eala pinatalsik pambato ng Amerika

LUMAPIT si 2022 US Open Junior Women’s champion Alexandra “Alex” Eala sa ikalima nitong titulo matapos patalsikin ang American na si Jenna DeFalco, 6-1, 6-2, upang umakyat sa semifinals ng women’s singles ng ITF 12A W25 Aldershot Pro Series Tennis Tournament sa Great Britain.

“Semifinals,” post ng 18-anyos na Globe Ambassador at third seed na si Eala matapos ang mabilis nitong pagdispatsa sa kapwa teenager na World No. 556 at may dalawang ITF title na 20-anyos na si DeFalco sa loob ng isang oras at 20 minuto.

Umaasa ang world no. 248 na si Eala na muling makatuntong sa kampeonato sa loob ng isang buwan matapos nitong huling magwagi sa kanyang ikaapat na titulo sa W25 Roehampton noong Linggo.

Sunod na makakasagupa ni Eala ang home bet na si Katy Dunne na bitbit ang ITF singles ranking na no. 206 at WTA no. 373. Huli nitong nakamit ang pinakamataas na 113th ITF ranking noong Pebrero.

Una nang nakapasok si Eala sa bisa ng quarterfinals, 4-6, 6-4, 6-3, comeback win kay Talia Gibson ng Australia para palakasin ang kanyang bid sa ikalimang titulo sa women’s professional circuit.

