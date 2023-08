Takot sa suspension? Vice nag-iiyak sa ‘It’s Showtime’

Palabang Vice Ganda ang napanood sa opening segment ng ‘It’s Showtime’ nitong Biyernes ng tanghali.

Hindi tinanggihan ng ‘Unkabogable Star’ ang hamon ng mga co-host at Madlang Pipol na sumayaw at doon nga tinawag ni Vice ang mister na si Ion Perez para mag-showdown silang dalawa on stage.

Hataw kung hataw ang mag-asawa sa pagkembot at may konting intimacy pero halatang hindi tinutukan ng camera ‘yung last step ng sayaw kung saan makikitang nagkadikit ang katawan ng dalawa at nakataas pa ang isang paa ng Unkabogable star.

Pag-close-up ng camera kay Vice, sinabi niya na, “Wala bang icing diyan?” At dahil doon na napuno ng kilig at sigawan ang buong studio.

Pero sa portion naman ng ‘Mini Miss U’, malungkot at super emotional Vice ang napanood ng Madlang Pipol. Habang iniinterbyu kasi nina Vice at Vhong Navarro ang contestant na si Yuri, nagbigay ng advise ang una sa bata.

Ayon Kay Vice, “Lagi mong isipin na laging may nagmamahal sa iyo!” Umiyak ang bata sa sinabing iyon ni Vice, niyakap niya ang bata sabay sabing, “Masayang-masaya ako na makasama kayo! Minsan nalulungkot ako baka hindi ko na kayo makasama, kaya ngayon na may pagkakataon na makasama ko kayo, gusto ko lang maging masaya.”

Tuluyan na ngang bumigay si Vice at maging si Vhong ay naiyak na rin. Isa-isa na ring naglapitan sa humahagulgol na Vice ang co-hosts nila, nakiiyak, at nag-group hug sila.

Mahigpit na yakap naman ang ibinigay ni Ion sa kanyang asawa at sa eksenang ito ay maririnig sa ibang host ang mga katagang, “Walang iwanan,” “Sama-sama tayo,” “Malalampasan natin ito,” at “Sige, ilabas mo lang ‘yan Meme Vice.”

Nagpasalamat naman ang batang contestant ng ‘Mini Miss U’ sa mga host ng show at doon nag-comment si Kim Chiu ng, “Sana lahat ng tao ganun ang tingin sa ‘It’s Showtime’!”

Watching the show, parang may mabigat ngang pinagdaraanan si Vice at ang noontime nila.

Takot nga ba si Vice sa sinasabing ipapataw na suspension sa kanya ng MTRCB kaya nag-iiyak siya sa show?

Well… (Ogie Narvaez Rodriguez)