‘Security Breach’ sa NBP bubusisiin ng Senado

Nakatuon ang susunod na imbestigasyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights kung paano nakatakas ang isang person deprived of liberty (PDL) sa compound ng New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa City.

Inihayag ito ni Senador Francis Tolentino, chairman ng komite, matapos madakip ng mga awtoridad sa lalawigan ng Rizal ang 25-anyos na si Michael Cataroja, mahigit isang buwan makaraan itong makatakas sa maximum security compound ng NBP.

Ani Tolentino, sisilipin nila ang umano’y naging kapabayaan ng BuCor sa hearing sa Martes, Agosto 22.

Si Cataroja ay may sentensiyang pagkakakulong ng mula 12 hanggang 20 taon dahil sa paglabag sa Presidential Decree No. 612 or the Anti-Fencing Act Law. Siya ang inakalang nawawala sa sa MSC noong Hulyo 15 bago siya naaresto noong Agosto 17. Inakala rin na bangkay nito ang nakita sa septic tank ng pasilidad.

Nauna nang nagsagawa ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon kasunod ng pagkakadiskubre ng mass grave sa septic tank sa loob ng NBP matapos makita ang mga piraso ng buto rito.

Kasabay nito’y bumuo na si Bureau of Corrections (BuCor) Director General Gregorio Catapang ng Board of Inquiry para imbestigahan ang pagkakapuga ni Cataroja.

Samantala, inamin ni Cata­roja na kaswal lang siyang nag­lakad palabas sa MSC at sumabay sa mga dalaw palabas ng NBP nang tumakas siya rito.

Ayon kay Angono municipal police station (MPS) chief Police Major Lauro Moratillo, humanap si Cataroja ng kasing tangkad niya at ‘yung pantatak para sa pagpasok ng bisita sa kulungan ay ginaya lang din umano nito sa pamamagitan ng ballpen.

“Sabi din niya sa kanyang salaysay ay naghanap siya ng kasing height niya. Nakisabay din siya tapos ‘yung tatak kapag papasok tayo sa Bilibid prison tinatatakan tayo, may pangtatak doon, ‘yun ginaya niya sa pamamagitan ng ballpen,” dagdag pa ni Major Moratillo.

Samantala, hindi naman kumbinsido si Philippine National Police – Area Police Commander Southern Luzon Police Lt. Gen. Rhoderick Armamento sa mga isiniwalat ni Cataroja na ganoon lang siya kasimpleng nakatakas sa pinakamahigpit na kulungan sa bansa kaya isang masusing imbestigasyon ang ikakasa para sa tunay na pangyayari.

Sinabi naman ni PNP spokesperso Police Col. Jean Fajardo na nakatakdang sampahan ng dagdag na kasong evasion of service of sentence si Cataroja dahil sa ginawa nitong pagtakas sa NBP bukod pa sa kasong carnapping na binubuno nito sa ngayon. (Dindo Matining/­Edwin Balasa/Juliet de ­Loza-Cudia)