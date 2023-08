Pinoy bet Bryle Arellano itinaob 2 Indian chesser

TUMULAK ng dalawang sunod na panalo si Pinoy woodpusher Bryle Arellano upang makisalo sa tuktok ng standings sa 29th Abu Dhabi International Chess festival – Open A na nilalaro sa Radisson Blu Hotel & Resort sa UAE.

Pinisak ni 34-year-old Arellano si Pradeep Nair Pranav ng India sa round 1, isinunod nito kahapon si Indian AGM Choudary B Vishal.

Nakisiksik si No. 16 seed Arellano sa 25 chessers na may perfect two points, makakalaban niya sa third round si Sultan Al Darmaky ng host country.

Samantala, natablahan si top seed Rustum Tolentino sa first round at nanalo sa second game kaya nakalikom siya ng 1.5 puntos sa event na ipinatutupad ang nine rounds Swiss System.

Makakatapat ni Tolentino ang two-pointer na si Darmen Dauren ng Kazakhstan.

(Elech Dawa)