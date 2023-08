Pictorial, pinagkaguluhan: Lovi sexy bride

Ang bongga ni Lovi Poe dahil sexy bride ang labas niya sa cover pictorial ng Metro Style, ha!

Ang bongga nga ng two covers ni Lovi. Ang isa ay naka-wedding dress na naka-veil ang Kapamilya Supreme Actress at ‘yung isa pa ay ang sexy niya dahil naka-white na bra’t panty lang siya na natatakpan ng mahabang veil niya at bulaklak.

Marami nga ang nagkomento na napaka-sexy talaga ni Lovi.

Actually, alam namin na matakaw sa pagkain si Lovi at marami siyang mga kine-crave, pero masipag din naman siyang mag-exercise at weight training kaya napapanatili niya ang kanyang kaseksihan.

Anyway, sa feature na ‘yon, na mababasa online sa metro.style, ikinuwento ang tungkol sa love story nina Lovi at Monty Blencowe, pati ang tungkol sa napurnadang marriage proposal noong una, na natuloy rin naman.

Dahil nga pala sa pictorial na ‘yon ni Lovi ay mas lalong nasabik ang fans, netizens kung kailan ba talaga magaganap ang kasal nila ni Monty?

May mga nagsasabi ngang mukhang very soon na ‘yon.

At ang masasabi namin? Naku, abangan ninyo ‘yan dito sa Abante at sa Abante TeleTabloid dahil siguradong nandoroon kami para magbigay sa inyo ng exclusive highlights and sidelights, ha!

‘Yun na!

Direk Chito nagpugay sa yumaong si Angie Ferro

Yumao na noong Huwebes ng hapon ang beteranang aktres na si Angie Ferro, 86 taong gulang.

Na-stroke ang beteranang aktres noong May 25, 2022.

May 18 ngayong taon na ito naman nagsimulang mag-streaming sa Amazon Prime ang huling pelikula niya na ‘Ang Mga Kaibigan Ni Mama Susan’ ng Regal Entertainment, Inc. at idinerehe ni Chito Roño.

Isa ang premyadong direktor sa nagbigay-pugay sa pagyao ni Miss Angie.

“Paalam aking Mama Susan,” ang post ni Direk Chito sa social media. Kalakip nun ang picture ni Miss Angie kasama ang aktor na si Joshua Garcia at ang dalawang batang artista ng last movie ng beteranang aktres.

Sa mga naulila ni Miss Angie, nakikiramay po ang Abante.