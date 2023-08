PBBM bantay sa suplay, presyo ng bigas

Binabantayan ng Malacañang ang farmgate price ng palay pati na rin ang presyo mismo ng bigas sa harap ng ulat na nagsisimula na ang anihan sa mga probinsya.

Binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang farmgate price at ang imported rice na siyang nagpapataas umano sa presyo ng bigas sa bansa.

“Ang binabantayan siyempre natin `yung farmgate price dahil `yun ang nagpapataas sa presyo ngayon pati `yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo,” wika ng Pangulo.

Kumpiyansa si Pangulong Marcos na magiging matatag ang presyo ng bigas sa sandaling dumami na ang suplay at sapat ang reserba ng gobyerno.

Batay umano sa ulat na nakarating sa Pangulo, iba-iba ang presyo ng bigas sa mga pamilihan depende sa klase nito.

Hanggang sa kasalukuyan ay pinamumunuan ni Pangulong Marcos ang Department of Agriculture (DA).

Samantala, inihayag ni DA Undersecretary Leo Sebastian na nagsimula na ang anihan ng palay sa Isabela, Nueva Ecija at North Cotabato na tinatayang magbibigay ng 900,000 metriko toneladang bigas.

Inisyal na pag-aani pa lamang aniya ito dahil ang talagang panahon ng anihan ay sa Setyembre pa kaya ang maagang ani ang magpupuno sa kailangang suplay ng bigas upang tumatag ang presyo nito.

Kapag wala aniyang pumasok na bagyo sa bansa sa mga susunod na buwan ay maaaring makuha ang target na hanggang 11.5 metriko tonelada ng bigas.

“Barring strong typhoons in the coming months that may adversely affect Central and Northern Luzon, we are aiming to harvest up to 11.5 MMT in the second semester of the year. This would breach the 20-million MT total national palay production, making it a record, being the highest in the country’s history,” ayon pa kay Sebastian. (Aileen Taliping/Prince Golez)