Panukalang TESDA training centers sa Albay 

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! May magandang balita ako sa ating mga kababayan lalo na ang mga out-of-school youth na nais mahasa ang kanilang itinatagong abilidad ngunit kulang sa gabay.

Ito’y magiging posible sa pamamagitan ng dalawang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) training centers sa dalawang bayan ng Albay. Inihain ko noong July 26 ang House Bill Nos. 8611 at 8612 upang maitatag ang TESDA Training and Assessment Center sa bayan ng Manito at Rapu-rapu, Albay.

Naniniwala ang inyong lingkod na ang pagtatayo ng TESDA training centers sa mga naturang lugar ay makatutulong sa pagbuo ng pangarap ng ating mga kababayan. Itinuturing ko itong puhunan para sa kinabukasan ng mga kababayan nating Bicolano.

Batid nating lahat na ang edukasyon ang isang sangkap sa pag-unlad. Kung sasahugan pa natin ito ng angkop na technical training, mabibigyan natin ang ating mga kababayan ng abilidad sa paggawa na magiging in-demand hindi lang sa Pilipinas kundi kahit saang panig ng mundo.

Kung mabibigyan natin ng dagdag kakayanan ang mga residente, mababawasan ang pangangailangang ayudahan sila ng pamahalaan. Higit pa rito, makatutulong din sila sa pag-unlad ng kanilang komunidad.

Makakapili rin ng magandang trabaho ang ating mga kababayan na angkop sa matututunan nila mula sa TESDA. Hindi rin kasi maganda yung napipilitan lang pumasok sa trabaho dahil kailangang kumita. Sa ganitong paraan, mababawasan ang tinatawag na job mismatch at makakatulong pa tayong mapababa ang unemployment sa bansa.

Sa ilalim ng panukala, pagkakalooban ng technical-vocational education and training (TVET) programs ang mga high school students, mga miyembro ng pamilyang mababa ang kita, out of school youth, persons with disabilities, at mga katutubo upang tulungan silang maging produktibo, self-reliant at globally competitive.

Maaari silang pumasok sa pagsasanay sa industrial technology tulad ng metal and steelwork, machine fabrication, heavy equipment operation, automotive mechanical assembly, refrigeration and air conditioning, electronics at iba pa.

Kung gusto naman nila sa agrikultura o kaya’y aquaculture, magbibigay din ng training sa farming technology, fishing operations technology, backyard farming, home-based aquaculture at iba pa.

Puwede rin ang mga livelihood skills development courses tulad ng practical skills education sa arts at crafts, workmanship and design, high-speed sewing, dressmaking at tailoring, culinary arts at commercial cooking, cosmetology at health and wellness training.

Maaari rin magsanay sa carpentry, masonry, plumbing, welding, practical electricity and installation, automotive servicing, electronics servicing, personal computer servicing at iba pa. Sisikapin din nating magkaroon ng information technology training tulad ng web design, animation, photoshop o online photography, computer design at advertising.

Ipinanukala rin natin na magkaroon ang Center ng training sa financial management at marketing, practical accountancy, bookkeeping and office procedures, business processes and application procedures, kabilang ang registration, licensing, documentation at iba pa.

Dahil sa lawak ng masasakop, hangad natin na matulungan ang Center ng Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, Department of the Interior and Local Government, Department of Agriculture, National Economic and Development Authority at mga business-industry partners at iba pang ahensiya ng pamahalaan.

Kasama ko po sa nagsusulong ng panukala si Cong. Jil Bongalon ng Ako Bicol Party-list. Suportado rin po ito ng iba pang kongresista sa Bicol Region. Nakikita po kasi nila na ang panukalang ito’y hindi para lamang sa pagtatayo ng mga training centers, kundi paglikha ng tulay sa pagitan ng pangarap at realidad at hangarin patungong tagumpay.

Harinawa’y maaprubahan ang ating panukala at maging ganap na batas. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!