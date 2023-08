Pader sa QC Hall gumuho; 1 tigok, 3 pa malubha

Patay ang isang obrero habang suga­tan ang tatlo niyang kasamahan nang mabagsakan ng gumuhong pader sa isang construction site sa loob ng Quezon City Hall noong Huwebes nang gabi.

Hindi muna pinangalanan ang mga biktima na kinabibilangan ng 22-an­yos na lalaki na binawian ng buhay dahil sa matinding pinsala sa ulo at katawan.

Batay sa ulat ng Quezon City Police District (QCPD), bandang alas-10:00 nang gabi nang mangyari ang aksidente sa tabi ng Civic Center B Building ng Quezon City Hall.

Ayon kay QCPD Director PBGEN Nicolas Torre III, may ginagawang scenic elevator sa isa sa mga gusali sa loob ng compound ng city hall ang mga biktima at habang naghuhukay ay biglang gumuho ang isang pader na nasa kanilang tabi at nabagsakan ang mga ito.

Isinugod sa ospital ng mga tauhan ng QC Disaster Risk Reduction and Management Office (DRRMO) ang mga biktima pero binawian ng buhay ang isa.

Kaugnay nito, pinaiimbestigahan ng lokal na pamahalaan sa City Engineering Department ang insidente partikular ang sistemang pinaiiral ng kontratista sa construction site sa aspekto ng occupational safety. (Dolly Cabreza)