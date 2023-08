Paano ko matutulungan ang aking anak sa Filipino?

May nagtanong sa atin, “Mama Risa, ano ang gagawin ko sa anak ko na hirap sa wikang Filipino? Lumaki po siyang nanonood ng mga foreign shows kaya mas natutunan niya ang Ingles kaysa sa Filipino.”

Marami na rin akong naririnig na ganitong kwento sa ating mga mama at papa na may mga anak na nag-aaral sa elementarya. Mas nahihirapan daw ang kanilang mga anak sa subject na Filipino kaysa English.

Patuloy ang ebolusyon ng wikang Filipino pero marami ring pagbabago sa ating panahon. Mas nagiging lantad ang ating mga anak sa wikang banyaga dahil sa pagiging accessible ng teknolohiya. Mas madali nang mapanood ang mga palabas ng ibang bansa.

Desisyon namin ng yumao kong asawa na si Frank na kausapin ang mga anak namin nang Filipino sa bahay, kaya naging matatas na sila dito bago natuto ng Ingles sa eskwelahan.

Ano ang pwede nating gawin bilang mga mama at papa para maipaunawa sa kanila ang pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa sariling wika?

1. Sanayin muna sila sa wikang Filipino o kung ano ang wikang gamit ninyo sa inyong rehiyon. Mahalagang sa unang mga taon pa lang nila ay kausapin sila ng wika ng inyong rehiyon. Kadiwa ito ng mother tongue-based multilingual education. Iwasan din muna ang pagamitin sila ng gadgets.

2. Maglaan ng oras upang kasama silang magbasa ng tula, maiikling kwento at pabulang Pilipino. Makakatulong ito para maging pamilyar sila sa wika at makabuo ng habit sa pagbabasa. May mga aral na mapupulot sa babasahin na ito na pwede ring magturo sa kanilang ng kagandahang-asal. Bukod dyan, perfect bonding din ito para sa inyong mag-ama o mag-ina.

3. Makinig ng mga kantang Filipino. Madaling maengganyo ang mga bata sa musika at pagkanta. Kung maaari ay mas maraming OPM songs ang patugtugin sa bahay para ma-LSS (last song syndrome) sila at paulit-ulit nilang kantahin ang mga ito. Siguraduhin lang na akma sa kanilang edad ang mga kantang patutugtugin.

4. Palawakin ang kanilang bokabularyo. Ugaliin na sa bawat araw ay may tatlo hanggang limang salitang Filipino silang matututunan . Pwede ring magsagot ng mga crossword puzzle o di kaya ay mga bugtong. Ito ay makatutulong na lumawak ang kaalaman pagdating sa mga salitang Filipino.

5. Maging malikhain at gawing ‘fun’ ang kanilang learning experience. Hindi kailangang maging strikto o mainitin ang ulo. Kailangan lang mag-relax at kunin ang kanilang kiliti para maging masaya ang kanilang pagkatuto.

Patuloy na mabubuhay ang wikang Pilipino kung lagi natin itong gagamitin. Ito ang magbubuklod sa atin bilang isang bansa. Ito ay bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kaya, ating mahalin, pahalagahan at pagyabungin pa ang wikang pambansa at ipasa ang pagmamahal na ito sa ating mga anak.

Maligayang pagdiriwang ng buwan ng wika sa ating lahat!