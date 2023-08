Miami center Bam Adebayo naglalaway sa Defensive Player of the Year award

HINDI pa nawawala sa wish list ni Bam Adebayo ang makuha ang Defensive Player of the Year.

Sa huling apat na season, hindi pumalya ang Miami Heat center sa listahan ng All-Defensive Second team.

Walang duda na isa siya sa pinakamatibay at pinakamaliksing defensive big men ng liga, kailangan niya ang tropeo bilang resibo.

Kaya lang, mailap ang DPOY.

Susubukan niya ulit habulin ang award ngayong papasok na 2023-2024 season.

“For me it’s just that will, that passion, that mentality,” ani Adebayo, via Playmaker HQ. “It’s just what I’ve been through and one of those niches I know I have. i want to get Defensive Player of the Year just so I can have the award.”

Sa sistema ng Heat, sina Jimmy Butler at Adebayo ang kadalasang pinanggagalingan ng bulto ng opensa.

Makailang ulit nang pinasadahan ni Adebayo, 26, ang kagustuhang makuha ang DPOY award.

(Vladi Eduarte)