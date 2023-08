Mga netizen todo react: Patrick ‘di binati anak nila ni Jennylyn?

Umaapaw ang pagmamahal ni Jennylyn Mercado sa pinost niyang larawan ng panganay na anak na si Alex Jazz, na hawak-hawak ang birthday cake nito.

Nag-celebrate ng 15th birthday si Jazzy Boy (palayaw ng anak ng aktres).

Ayon Kay Jennylyn, “Another year older, but still the same handsome baby boy of mine. Happy Birthday Jazzy Boy! I love you so much”.

Marami ang nagpaabot ng pagbati sa binatilyong anak ng aktres at ni Patrick Garcia. Kamukhang-kamukha raw ng aktor ang eldest son niya. Pero marami rin ang tila nalungkot sa hindi pag-greet ni aktor sa kanilang love child ni Jennylyn.

Actually, wala nga akong nakitang birthday greetings ni Patrick kay Jazzy Boy sa kanyang social media accounts.

Kaloka at sa mismong IG post ng aktres nagpapalitan ng paliwanagan ang netizens sa pang-‘iisnab’ ng tatay sa kaarawan ng anak. May ilang netizen pa parang nang-iintriga pa at tinag sa comment nila ang official IG account ni Patrick sa mismong post ni Jennylyn, huh!

May nagkomento pa na huwag na raw umasang babatiin ni Patrick ang anak kasi matagal na raw ito hindi binabati or pino-post man lang ng aktor sa kanyang social media accounts.

Tila kinumpara pa ng netizens ‘yung ginawang pagbati at pagdiriwang ng 2nd birthday ng bunsong anak na lalaki ni Patrick at misis niyang si Nikka last month bago pumuntang Australia ang aktor para mag-shoot ng movie with Kaye Abad at Paolo Contis.

Oh well, kuro-kuro lang naman ‘yan ng netizens. Malay natin, baka naman ayaw lang din ni Patrick na isapubliko ang kanyang pagbati sa kanyang panganay na anak.

So kalma lang, ha! (Ogie Narvaez Rodriguez)