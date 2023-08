Marlo Mortel kakasuhan mga nang-iintriga

Dinenay at tinawag na fake news ng singer-actor na si Marlo Mortel ang viral post na umano’y nag-aya raw siya ng threesome sa isang lalaki.

Nagsimula ang lahat sa isang post ng isang Yuki Zaragosa (hindi nito tunay na pangalan).

Ayon kay Yuki, siya raw ang boyfriend ng lalaking niyaya ni Marlo at alam daw nito na siya ang boyfriend.

Sa kanyang dalawang Facebook posts, itinaggi ni Marlo ang mga sinabi ni Yuki.

“FAKE NEWS ARE DANGEROUS,” sey ni Marlo sa kanyang unang post na deleted na ngayon.

Itinanggi rin niya ang mga iba pang sinabi ni Yuri na may social media girlfriend and condo siya.

Sa kanya namang latest post ay sinabi ni Marlo na napadala na sa mga awtoridad ang screenshots ng posts ni Yuki.

“I’m just out of town atm. But regarding the FAKE STORY from a dummy account, the screenshots have already been forwarded to higher authority. Thanks to those who are helping me here. Everyone who are also involved in spreading this fake news are being looked into. That is #Cyberlibel.”

Sa ngayon ay hindi na mababasa ang mga post ni Yuki sa kanyang Facebook account.

Sa pagsama ni Marlo ng hashtag na #Cyberlibel sa kanyang post ay mukhang palaban siya at kakasuhan ang mga taong nang-iintriga sa kanya, ha!

‘Yun na! (Byx Almacen)