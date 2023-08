Chinese ambassador persona non grata sa Kalayaan

Idineklarang persona non grata sa Kalayaan, Palawan si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian.

Inaprubahan ng municipal council ng Kalayaan noong Miyerkoles ang isang resolusyon na nagdedeklara kay Huang bilang persona non grata.

Nag-ugat ang resolusyon ni Councilor Maurice Philip Alexis Albayda sa insidente umano noong Agosto 5, nang tangkaing banggain at gamitan ng water cannon ng mga barko ng coast guard at militia vessel ng China ang dalawang supply boat at barko ng Philippine Coast Guard (PCG).

Sinabi ni Albayda na ang marahas na pagkilos na ito na ipinakita ng China ay hindi lamang nalagay sa panganib ang buhay ng mga tripulante at sakay ng mga supply boat kundi nakompromiso rin ang seguridad ng tatlong kapwa residente ng Kalayaan na sakay ng BRP Cabra ng PCG.

“Alam ba natin na meron tayong mga kababayan na lulan ng BRP Cabra? Walang itulak kabigin, tunay na nakakagalit ang ginawa ng ating kapit bansa,” lahad ni Albayda sa kanyang privilege speech.

Patungo umano ang supply boat at barko ng PCG sa Lawak Island upang magtayo ng isang silungan para sa mga coastal enforcer ng mangyari ang insidente.

Ipapasa ng municipal council ang resolusyon sa Department of Foreign Affairs, Senado at sa Chinese Embassy upang maiparating ang sama-samang-sentimiyento ng mga taga-Kalayaan at ipakita kay Ambassador Huang ang kanilang pagtutol sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. (Issa Santiago)