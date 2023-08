Boss Emong, Don Julio ubusan ng lakas sa pista

MAGKAKASUBUKAN ng husay sina Boss Emong at Don Julio pagharap nila sa 2023 Philracom “A.P. Reyes Memorial Race” na ilalarga sa Metro Tur sa Tanauan City, Batangas ss Agosto 27.

Si Boss Emong ang reigning Araw ng Maynila “Gran Copa De Manila” champion habang galing sa impresibong panalo si Don Julio matapos nitong sisiwin ang mga nakatunggali sa Phiracom Rating Based Handicapping System race.

May distansiyang 1,800 metro, ang ibang naghayag ng paglahok ay sina Jungkok, Magtotobetsky, Robin Hood at Sartorial Elegance sa karerang nakalaan ang P1M guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta.

Komento ng ibang karerista, posibleng magpakitang-gilas din ang magka-kuwadrang sina Robin Hood at Magtotobetsky para angkinin ng owner nila ang P600,000 premyo.

Hahamigin ng second placer ang P225,000 habang P125,000 at P40,000 ang third at fourth.

Magbubulsa rin ng P50,000 ang breeder ng winning horse habang P30,000 at P20,000 ang second at third.

(Elech Dawa)