Bong pagbabatiin sina Bea, Lolit

Si Senator Bong Revilla, Jr. ang magiging tulay para magkita, magkausap at magkaayos na sina Tita Lolit Solis at Bea Alonzo.

Aba, matagal-tagal na nga rin ang ‘away’ sa pagitan ng dalawa, na nagsimula lang naman sa pang-aasar niya sa edad ng aktres.

Sabi nga ni Bong, isa rin si Bea sa gusto niyang makasama sa proyekto.

“Posible kaming magsama. Why not? Why not?

“Puwede akong gumitna riyan. Kakausapin ko si Nanay (Lolit).

“Sige, don’t worry Bea, ako bahala kay Nanay!” sabi ni Bong.

At sa chikahan naman kay Tita Lolit, game na game naman daw siyang makipagbati, makipag-usap kay Bea.

“Hindi naman ako kay Bea galit. Wala akong ano kay Bea. Talagang binuwisit ko lang `yung manager. Tinira ko nang tinira, para tingnan ko lang kung maipagtatanggol siya ng manager niya.

“Tapos paparinggan ako na I will consult a lawyer. Mag-consult ka kung gusto mo!

“Pag nakita ko si Bea, oo okey ako. Mag-usap kami. Gusto ko lang makita talaga kung kaya siyang ipagtanggol!” sey ni Tita Lolit.

So, payag na siyang maging leading lady ni Bong si Bea?

“Oo naman! Anytime!” sagot ni Tita Lolit.

“Puwede pa nga niyang maging dyowa, kung gusto niya! Hahahaha!” pabirong chika ni Tita Lolit.

Kaloka talaga si Tita Lolit! Pag sineryoso mo, talong-talo ka!

Anyway, matinding pasabog nga ang mapapanood sa August 20, sa pagtatapos ng ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’ na ang timeslot na ay 7:15pm.

At siyempre, dapat abangan ang selebrasyon ng 50th anniversary ni Bong, na mapapanood sa GMA-7, at pagsasama-samahan ng mga malalaking Kapuso at Kapamilya stars.

Bongga ito, pramis! (Dondon Sermino)