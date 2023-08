Andrea dedma kina Ricci, Leren

Viral ngayon ang mga litrato nina Ricci Rivero at Los Baños, Laguna Councilor Leren Bautista na namimili sa isang low-cost variety store at ang pag-jogging nila sa UP Los Baños.

Imbes na matuwa ang netizen sa pagiging open nina Ricci at Leren ay sandamakmak na kritisismo ang natanggap nila dahil nga sa naging pagde-deny nila two months ago sa sinasabing relasyon daw nila.

Sabi nga ng ilang netizen, ang time nga raw ang ultimate truth teller dahil kahit ano pang pagde-deny nila ay lalabas din daw ang totoo sa tamang panahon.

At least hindi na tinatago nina Ricci at Leren ang pagiging close nila sa isa’t isa kahit alam nilang maba-bash sila, ha!

Baka naman din may valid na paliwanag ang dalawa sa sightings sa kanila, so wait na lang natin, pero ‘yun nga lang, maski ano pang paliwanag nina Ricci at Leren ay mukhang hindi tatanggapin ng netizens.

Samantala, tila dedma naman si Andrea Brillantes sa panibagong intriga kina Ricci at Leren, kaya ang sabi ng iba ay mukhang naka-love on na ang Kapamilya actress.

Well…