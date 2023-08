Anak ni Jhong kinatutuwaan sa social media

Nagpapaulan ng good vibes at cuteness sa social media ang dalawang taong gulang na anak ni Makati City Councilor Jhong Hilario.

Sa latest video post sa sarili nitong Instagram, nag-vlog ng sarili niyang eksena ang si Sarina Hilario, na nagkukuwento sa pagkakaroon niya ng mga bagong laruan.

Sa unang linya pa lang ni Sarina, “Good Morning Everyone, I have a new toys! We’re going to open it. Are you ready?”

Mapapanood ang detalyadong pagpapakilala ni Sarina sa mga pangalan ng laruang ipinapakita nito sa video, na kilala niyang lahat, maliban sa isang animal toy na hindi niya matukoy ang name kaya pinangalanan na lang niya ito ng Cocomelon.

Kumakanta rin ang bata ng theme song ng ‘Little Mermaid’ habang hawak nito ang LM toy.

Kahanga-hanga ang talino ni Sarina dahil sa malinaw niyang pagsasalita at mga nakakaaliw niyang reaksyon sa mga laruang nakikita.

Napuno ng papuri ang post na nagsasabing, “Ang cute ni Sarina.” Ang ilan ay sinabing hindi nila binitiwan ang panonood hanggang sa huli.

Hindi ito ang unang video ni Sarina na nagpapakita ng pagiging smart kid niya. Kumakanta pa ito ng ‘Moonriver’ habang tumugtog ng gitara. At malinaw rin niyang binibigkas ang lyrics.

Kung magiging regular sa ‘It’s Showtime’ si Sarina ay siguradong makakahakot ng mas maraming viewers ang show dahil sa bata. Mas kuwela na magkasama sila sa show ng tatay niyang si Jhong.

Ganitong-ganito si Aiza o Ice Seguerra nang sumali ito sa ‘Little Miss Philippines’ noon, na siyang nagpalakas sa viewership ng ‘Eat Bulaga’, ha! (Rey Pumaloy)