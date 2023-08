AFP huwag idamay sa pension reform bill – DND chief

Mayroong reserbasyon si Department of National Defense (DND) Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa substitute bill ng Ad Hoc Committee ng Kamara para sa reporma ng pension system ng military and uniformed personnel.

Naglabas ng pahayag si Teodoro kung saan nababahala umano siya sa panukalang mandatory contribution ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP), kabilang ang nakakumpleto na ng 20 taon na aktibo sa serbisyo

Ayon kay Teodoro, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nais na magkaroon ng dahan-dahang transisyon sa pension reform plan para hindi masyadong maapektuhan ang mga nasa aktibong serbisyo pa.

“The imposition of mandatory monthly contributions without a transition phase will definitely have an impact on our soldiers,” pahayag ni Teodoro.

Sinabi ng DND chief na para sa kanya, hindi na dapat baguhin pa kung ano ang natatanggap na pensyon at iba pang benepisyo ng mga miyembro ng AFP bilang pagkilala na rin sa mga sakripisyo ng kasundaluhan para sa bansa.

Paliwanag pa ni Teodoro na malaki ang pagkakaiba ng AFP sa iba pang uniformed personnel dahil sa kanilang mandato na bantayan at ipagtanggol ang soberanya at teritoryo ng bansa. Bukod dito, ang mga tauhan ng AFP ay pinamamahalaan ng istriktong mga alituntunin ng military law mula sa kanilang training hanggang sa pagretiro sa serbisyo. (Edwin Balasa)