Winner Parade patok sa tipster

PINAPATOK ng mga karera tipster ang kalahok na si Winner Parade sa magaganap na 3-Year-Old Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Pero inaasahang mapapalaban pa rin si Winner Parade dahil may mga angking galing din sa larangan ng karera ang ibang kalahok sa nasabing event na may distansiyang 1,200 metro.

Rerendahan ni class A jockey John Alvin Guce, makakatagisan ng bilis ni Winner Parade sina Malabon King, Dreamsoftheworld, Moon Island, Flashy Bell, The Alpha Male, Come Back Stronger at Golden Jaraywa.

Nakalaan ang P20,000 added prize na kukubrahin ng owner ng mananalong kabayo sa karerang suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Ayon sa komento ng mga karerista, posibleng magbigay ng magandang laban kay Winner Parade sina Dreamsoftheworld at Golden Jaraywa, na sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Patricio Ramos Dilema. (Elech Dawa)