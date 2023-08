Vice inspirasyon ng fan na tumigil sa pag-aaral

Naantig ang netizen sa nagdaang episode ng noontime show nang magbigay ng payo si Vice Ganda sa isang contestant na pansamantalang tumigil sa pag-aaral.

Sa ‘Rampanalo’ segment nitong Miyerkoles, ibinahagi ng contestant na si Angeli Ventosa ang kanyang pinagdaanan sa pag-aaral. Aniya, tumigil siya pansamantala sa kolehiyo para sa kanyang mental health, lalo na’t nakaramdam daw siya ng pressure sa kanyang unang kurso na Tourism.

Pero sa kabila ng hamon na ito ay desidido pa rin siya na ipagpatuloy ang pag-aaral at excited na sa kanyang pag-shift ng course to Education para maging isang guro.

“Okey na po na nakapagpahinga ako. At least, ngayon ay napagpapatuloy kaysa magpahinga habang buhay,” sabi ni contestant.

Agree naman ang Unkabogable Star sa ikinuwento ni Angeli na importante ang maipahinga ang isip kapag may pinagdaraanang suliranin.

“Paminsan-minsan hindi lang dibdib ang hinihingal at napapagod, ang utak din hinihingal at napapagod. Kaya kailangan ang utak din [natin] ay humihinga. Hayaan mo itong huminga at lumuwag lalo na kung masyado siyang masikip,” payo ni Vice.

Todo-suporta rin si Meme Vice sa pagbabalik-eskwela ng contestant. Ika nga niya, “Your Meme is rooting for you!”

Maski mga netizens ay na-touch sa naging payo ni Vice sa contestant.

“We all know how intelligent Vice is. She knows what words to uplift people,” comment ng isang TikTok user.

Ilang manonood din ang naka-relate sa kuwento ni Angeli.

Sabi ng isang netizen, “Sa true! Ako 11 years akong namahinga sa pag aaral… ngayon pa ako bumalik sa 1-BSIT at 30 years old.”

Sakto rin at malaki-laki ang naiuwing papremyo ni Angeli sa ‘Rampanalo’ matapos magwagi ng kabuuang P158,000 na pot money. Tiyak umanong malaking tulong ito sa kanyang gagastusin sa pag-aaral.

