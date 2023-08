Salpukan ng Trak, Van sa Bulacan: Buntis, 6 pa Todas

Pitong katao ang nasawi matapos araruhin ng isang trailer truck ang kasalubong na Toyota Innova van sa national highway sa San Ildefonso, Bulacan noong Martes nang madaling-araw.

Batay sa kuha ng CCTV, tinatahak ng trailer truck ang Pan Philippine Highway sa pagitan ng San Ildeponso at San Rafael nang biglang huminto ang nasa unahan nitong truck pagsapit sa Barangay Malipampang bandang ala-1:30 nang madaling-araw.

Para hindi nito masalpok ang likod ng trailer, bigla itong lumiko pakaliwa sa kabilang lane.

Doon nito nasalpok ang kasalubong na pulang Toyota Innova na sinasakyan ng mga biktima na patungo naman sa direksiyon ng San Ildefonso town proper.

Sa lakas ng pagkasalpok, nawasak ang buong Innova at natanggal ang bubong at kaliwang bahagi nito.

Base sa inisyal na report, pitong katao ang sakay nito, kabilang ang isang buntis.

Nasa kustodiya ng San ildefonso police ang driver ng trailer truck at sinampahan na ito ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to properties.

Patuloy pa ang imbes­tigasyon sa pangyayari habang hindi pa inilalabas ng pulisya ang pa­ngalan ng mga biktima at iba pang nasasangkot sa insidente.

(Ronilo Dagos)