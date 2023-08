Pura Luka Vega kinasuhan sa Maynila

Kinasuhan na ng mga mi­yembro ng Hijos del Nazareno ang drag queen na si Amadeus Fernando Pagente alyas ‘Pura Luka Vega’ sa Manila Prosecutors’ Office kahapon nang umaga

“Hindi namin alam kung magagalit kami o maawa pero mas nagagalit kami at para hindi na rin siya pamarisan ng iba,” ayon kay Val Samia, presidente ng Hijos del Nazareno Central.

Nakasuot ng itim na t-shirt ng Nazareno nang magtungo sa Manila City Hall ang grupo bandang alas-nuwebe nang umaga para pormal na kasuhan si Pagente ng paglabag sa Revised Penal Code, Article 201 (2)(b)(3) at 201 (2)(3)(5) in relation to Section 6 at Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012.

Ang HD Sentral ay isang samahan ng mga sagradong Katoliko na kinikilala ng Quiapo Parish at kumakatawan sa libo-libong Katolikong deboto ng Itim na Nazareno sa Pilipinas na lubhang nasaktan sa imoral at pambabastos sa Diyos na ginawa ni ‘Pura Luka Vega’.

Ipinasiya ng grupo na tuluyang sampahan ng kaso si Luka Vega matapos masaksihan ng publiko ang kontrobersiyal na video ng pagtatanghal nito ng ‘Ama Namin’ na may mabilis na tempo habang ginagaya ang mukha at bihis ng Panginoong Hesukristo, partikular ang Poong Nazareno.

Nabatid na maraming beses na itong ginagawa ni Pagente sa social media kabilang ang Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at YouTube at mainit na pinag-usapan sa telebisyon, radyo at online.

Ayon sa grupo, hindi to magandang halimbawa sa mga mamamayan lalo sa kabataan, kaya dapat lang na dalhin nila sa korte ang mga pagkakamali at kalapastanganan ni Pagente.

(Juliet deLoza-Cudia)