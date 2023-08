Pinoy kasuotan, katutubong sayaw bumida sa London

Kamakailan lang ay bumida sa isang exhibit sa London, UK ang koleksiyon ng mga tradisyonal at kasuotang Pinoy na may temang “Bugkós: Source Cultures in Diaspora Respond to the Rachel and Clare Tanner Collection.”

Pinangunahan ito ng Philippine Embassy sa pakikipagtulungan sa SOAS University of London.

Kabilang sa mga itinampok dito ay ang mga Philippine vintage clothing at artifacts na nasa pangangalaga ng British national na si David Tanner at ng kaniyang pamilya.

Bukod dito, nai-perform din ang ilang katutubong sayaw gaya ng Ballangbang celebratory dance ng mga Igorot at Pangalay dance ng mga Tausug.

Talaga namang tanda lang ito na basta ‘Pinas, mayaman sa kultura!

(Moises Caleon)