NSC sinekreto sakop ng China sa WPS

NANGAKO si Environment Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga na hihingi ito ng security clearance upang maibigay sa mga kongresista ang detalye kaugnay ng lawak ng lugar sa West Philippine Sea (WPS) na ilegal na inoukupa ng China.

Sa deliberasyon ng budget, nagtanong si Albay Rep. Edcel Lagman kung mayroong datos ang National Mapping and Resource Information Autho­rity (NAMRIA) kaugnay ng lugar na inoukupa ng China.

Kinumpirma ni DENR Undersecretary Ana Teh na mayroong datos ang NAMRIA at ito ang ginagamit ng National Task Force on the West Philippine Sea (WPS)

Sunod na tanong ni Lagman ay kung ano ang kabuuang lawak ng lugar na ito. Dito na hiniling ni Yulo-Loyzaga sa komite na magsagawa ng executive session upang matugunan ang tanong.

“As advised by our representative on the Task Force West Philippine Sea, we do need clearance from the National Security Council (NSC) in order for us to release this data,” sabi ng DENR chief.

(Billy Begas)