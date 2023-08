Mga residente sa Canada, pinalilikas vs lumalawak na sunog

Pinalilikas na ang mahigit sa 20,000 residente sa Yellowknife City sa Canada kasunod ng pa­nganib ng isa pang wildfire na posible umanong umabot dito hanggang sa Linggo.

“Unfortunately, our wildfire situation has taken another turn for the worse with a fire burning west of Yellowknife now representing a real threat to the city,” ayon kay Northwest Territories environment minister Shane Thompson.

Sa kasalukuyan, mahigit sa 1,000 wildfire ang tumutupok sa malawak na bahagi ng Canada at 230 dito ay matatagpuan sa Northwest Territories bunsod ng nararanasang init dito.

Nakatakda ang pag­lilikas sa mga residente ngayong araw kung saan isang kalsada lang ang bubuksan patungo sa south. Inaayos na rin ang commercial at military flight sakaling kailanga­nin ito sa pagbakwit sa mga residente.

Meta-Pinalilikas na ang mahigit sa 20,000 residente sa Yellowknife City sa Canada kasunod ng pa­nganib ng isa pang wildfire na posible umanong umabot dito hanggang sa Linggo.