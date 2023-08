Mga pinaniniwalaan at dapat gawin sa Ghost Month

Maraming Chinese ang naniniwala sa anumang kababalaghan na maaaring mangyari sa buwan ng Ghost Month kung saan bukas umano ang ‘gate of hell’ mula August 16th hanggang September 14, 2023.

Dahil dito’y marami silang aktibidad na ginagawa at mga paniniwala na kailangang sundin at gawin upang maging ligtas at hindi sila guluhin sa buwan ng mga multo.

May mga pinaniniwalaan silang bawal magsuot ng damit na may pangalan mo, bawal tapikin ang balikat ng ibang tao, bawal pumito at ang mas kinatatakutan nila ay ang pagbabawal na lumabas ang mga bata at matatanda sa panahong ito lalo na sa gabi dahil posibleng atakihin sila ng gumagalang ghost.

Base sa mga sinaunang Chinese, naniniwala sila na may ghosts and gods at ang mga namamatay nang biglaan ay may posibilidad na bumalik dahil nais pa nilang gumala muna sa mundo ng mga tao.

Kaya naman nagkakaroon ng sacrifices o alay ang mga tao para hindi sila gambalain ng gumagalang espiritu.

Kadalasang inaalay ay prutas, tinapay at nag-aalay din ng malaking halaga ng pera at susunugin lamang sa labas ng bahay o sa bandang kalsada para daanan lamang sila at hindi hihintuan ng ligaw na kaluluwa.

Nagkakaroon din sila ng palabas o teatro bilang pag-alay kung saan ay mga kaluluwa umano ang nanonood.

Ang Zhongyuan Festival o Ghost Festival ay sinasabing get together ng mga espiritung ligaw, masasamang espiritu at iba pa.

Nagkakaroon umano ng bad luck kapag wala kang paniniwala sa iyong sarili, hindi mo pinahahalagahan ang iyong edad.

Malalabanan ang malas kung titigilan ang anumang negative thoughts. Kailangang tingnan ang mga problema bilang gift na kayang palitan, ayusin at baguhin. Wag mag-stick sa iisang gawain at kailangan mag-focus sa success.

Harapin ang takot upang magkaroon ng paninindigan sa sarili at mag-focus sa mga bagay na alam mong may magandang mangyayari.

Huwag kalabanin ang Ghost month, bagkus ay sumunod na lang para walang masamang mangyari.

(Vick Aquino)